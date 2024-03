Tallinna korterite hind püsis jaanuariga sarnane

Tema sõnul on kindlasti hea uudis see, et turul tehtud tehingute struktuur erines aastatagusest, sest toona oli veel omajagu tehinguid nii-öelda buumiaegsete kokkulepete ja kohustuste järellainetus. «Seega tegelik turg on eelmise aastaga võrreldes hinnanguliselt 10-15 protsendi võrra aktiivsem,» selgitas Vahter ning meenutas, et kuna viimase kahe aastaga on kogu õhk nii hindade kui tehinguaktiivsuse osas vahelt välja lastud ja statistika peegeldab turuseisu õiglaselt.