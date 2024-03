Levi ehk Levitunturi asub Kittilä vallas Sirka külas. Levis pole küll kasiinosid, kuid seal on elav ööelu ja suusakuurort ning linna külastab palju turiste Ühendkuningriigist, Saksamaalt ja Norrast. Paiga teeb eriseks, et see asub polaarjoonest põhjapool ning seega ei tõuse seal päike septembri lõpust märtsi teise pooleni.