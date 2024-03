JAGAMISEL 187 MILJONIT ⟩ MTA alustab enammakstud tulumaksu tagastamist

Kokku on MTA-le teisipäevase seisuga esitatud 567 000 tuludeklaratsiooni, millelt tagastamisele kuulub kokku 186,5 miljonit eurot enammakstud tulumaksu. Praegu esitatud tuludeklaratsioonide põhjal tuleb tulumaksu juurde maksta kogusummas 20,3 miljonit eurot.

Juba laekuvad MTA klienditeenindusse ka küsimused, et millal on oodata tagasimakset. Amet palub siiski varuda kannatust ja tuletab meelde, et tulumaksu tagastamise kiirus ei sõltu deklaratsioonide esitamise järjekorrast.