Lähikuudel on oodata CNG hinna langust

«Maagaasi hinnad on aasta algusest olnud langustrendis ning Hollandi Börsi TTF indeks on langenud 1. jaanuari võrdluses veebruari lõpuks ligikaudu 17 protsenti. 1. veebruaril langesid CNG hinnad tanklates 1,189 eurole kilogrammi eest. Maagaasi hinna langused jõuavad tanklatesse ühekuulise viitega ning maagaasi hinna languse jätkudes on lähikuudel oodata CNG hinna langust ka Eesti tanklates,» ütles ERR-ile Alexela energiamüügi valdkonnajuht Tarmo Kärsna.