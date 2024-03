Bitcoin tõusis esmaspäeva õhtuse seisuga 7,1 protsenti, 66 747 USA dollarini. Bitcoin'i rekordhind oli 2021. aasta novembris, kui see kauples 68 999,99 dollaril.

Bitcoin on tänavu tõusnud üle 50 protsendi. Suurem osa sellest tõusust on toimunud viimastel nädalatel, mil USAs noteeritud Bitcoin'i fondide sissemaksed on märkimisväärselt kasvanud.