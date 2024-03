Töökaotus pole nii hirmutav, kui kindlustus maksab kodulaenu

Statistikaameti andmetel oli Eestis eelmise aasta detsembris registreeritud 53 311 töötut, sh 1854 inimest rohkem kui kuu aja eest. Nende seas on ka kodulaenu võtnud inimesi, kes suure tõenäosusega kohe uut tööd ei leia ja seisavad silmitsi oluliselt vähenenud sissetuleku ja tasumist vajava laenuga.

Kuldreegel: ole aus ja koostöövalmis

Palju on räägitud sellest, et igasuguste murede korral tuleks panka kiiremas korras teavitada, mitte võlgade kuhjumist oodata. Mitte midagi tehes probleemid ainult süvenevad ja võivad kaasa tuua viivisintresse ning kahjustada krediidiajalugu. Viimane tähendab, et tulevikus võib laenu saamine märksa keerulisemaks osutuda.