Elering: EstLinki on keeruline parandada

Kaldaastangusse on kaabel paigaldatud suundpuurimise meetodil. «Geoloogilised olud on seal keerulised ja parandustöid kavandades peame leidma lahenduse, kuidas vältida sellest tulenevaid mõjusid uuele kaablilõigule. Meres raskendab parandustöid asjaolu, et tavapäraselt kaabli paigaldamiseks kasutatavate laevadega ei pääse kalda lähedale, kus meri on madal,» rääkis Kebja.