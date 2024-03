VAATA OTSE ⟩ Kuidas viia Eesti Euroopa tehnoloogiakeskuste tippu?

Eestis on talente ja häid mõtteid, on ka edulugusid. Praegu näeme aga, et majanduse elavdamise ja kulude kärpimise asemel püüab valitsus riigieelarve probleeme lahendada hoopis valest, vasakpoolsest otsast – makse tõstes ja uusi leiutades. Parempoolsed sellise lähenemisega nõus ei ole, seega pakumegi mõistlikke alternatiive – raha tuleb juurde teenida, majandust tuleb turgutada, mitte minna inimeste elujärje lõhkumise teed.

Mis oleks, kui suudaksime tehnoloogiasektorit teadlikult tugevdades ja aidates tõsta valdkonna panuse Eesti sisemajanduse koguprodukti praegusega võrreldes kümnekordseks? Kas see on üleüldse võimalik, mida me selleks tegema peame ja millises seisus me praegu oleme?