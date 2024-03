Euroopa jagab Eesti ettevõtetele intellektuaalomanid kaitsmiseks raha

Pärn & Partners asutaja ja tegevjuht Riina Pärn ( vasakul) tõdes, ELi uuring näitas, et ettevõtted mille intellektuaalomand on kaitstud, on 40 protsenti edukama kui need, kes ei ole intellektuaalomandit kaitsnud.

Foto: Erakogu/ Pärn & Partners