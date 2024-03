Tarbimine jätkab langust. Kui terve 2022. aasta ja 2023. aasta alguses sai rääkida seda, et majanduslanguse tugevust leevendab tarbijate panus ehk jätkati ostmist, siis kätte on jõudnud aeg, kus ka tarbijate jaks majandust toetada on lõppenud.