Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on vajalik saada sisuline ülevaade, mida valitsuse kavatsus tuuleenergia oksjonite kohta terviklikult tähendab – kui palju see maksumaksjale maksab ja mis selle tulemusel on elektrienergia koguhind tarbijatele? «Praegu on õhus vastamata küsimused. Läbimõtlemata energiavalikud võivad tähendada lubatust suuremat energia kogumaksumust ja varustuskindluse riske,» lisas ta.