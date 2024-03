Rahast ilma: tarbijakaitse hoiatab Eesti tapeedimüüja eest

Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) on viimaste aastate jooksul saanud ligi 30 kaebust Eestis registreeritud kaupleja Tapeter OÜ kohta. Lisaks Eesti tarbijatele on kaebusi või selgitustaotlusi Soome, Läti, Leedu, Poola, Malta, Hollandi, Slovakkia, Prantsusmaa ja Hispaania tarbijatelt. Kaupleja ei ole täitnud tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ning on nüüd kantud n-ö musta nimekirja.