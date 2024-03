Üürileping on üüritehingu alus ja pakub kindlust nii üürilisele kui ka korteriomanikule. Hästi koostatud leping kaitseb üürilise õigusi ja lähtub Eesti Vabariigi seadustest. See on eriti oluline, kui korteriomanik soovib pinna müüki panna või kallimalt välja üürida ja üürilist välja tõsta. Korrektse lepingu puhul seda teha ei saa.