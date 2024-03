EL HOIATAB ⟩ Venemaa-Ukraina gaasileppe lõpp ähvardab tuua kaasa energiahindade tõusu

2019. aastal sõlmisid Moskva ja Kiiev viieaastase lepingu, mis on taganud ELi riikide gaasivarustuse ka Ukrainas toimuva sõja ajal. Nüüd, kui leping 31. detsembril lõpeb, on Ukraina teatanud, et ei kavatse seda pikendada. ELi energeetikabüroo juht Kadri Simson nõustus, öeldes, et ELi juhtkonnal pole plaanis lepingut uuesti pikendada.

See tähendab, et liit kaotab peagi umbes 5 protsenti oma kogu gaasiimpordist, mis mõjutab eelkõige Kesk- ja Ida-Euroopa riike. Dokumendis märgitakse, et pika ja külma talve korral võib see kaasa tuua halvima stsenaariumi just neile riikidele, kes sõltuvad gaasitransiidist Ukraina kaudu.