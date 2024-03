Uus maa: elektriautode laadimiskohtadest saab kinnisvaramüügi pudelikael

“«Kui elektriautode kasutus kasvab ja tekib suurem vajadus, siis puuduvad vajalikud ühendused ning nende takkajärgi rajamine on aeganõudev ja kallis. Nõuete mittetäitmise eest saavad korteriühistud ja arendajad ilmselt omavahel veel piike murda. Praegu maksab korteri ostja lõpuni väljaehitatud laadimiskoha eest ise 2500-3500 eurot juurde, mis ei tähenda, et igaühel see variant oleks, sest üldjuhul pole kõigiks kohtadeks alajaamas piisavat võimsust arvestatud,» kirjutas Habal.