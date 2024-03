Automaks soosib väiksemaid ja keskkonnasõbralikemaid sõiduvahendeid

«Juba kümmekond aastat on eestlased eelistanud ruumikaid nelikveolisi sõiduvahendeid, kuid oodatav automaks ja keskkonnateadlikkuse kasv on seda harjumust muutmas,» kirjutab Soodla. «Uued autod on läinud järjest kallimaks, elamiskulud on kasvanud ning uuel aastal jõustuv automaks muudab suure ja võimsa sõiduki omamise autoomanikule järjest koormavamaks.»