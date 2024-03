Paljud ühistud jätavad biojäätmed sorteerimata

Kui mõni korteriühistu vaidleb prügivedajaga, kas munakoori tohib panna olmejäätmete sekka või mitte, siis on Eestis kortermaju, kus sellise vaidluse teke on välistatud. Neil lihtsalt polegi biojäätmete jaoks eraldi konteinerit, kuigi see on 1. jaanuarist kohustuslik.