Projektijuht: korteri omandamisel tuleb arvestada korrashoiukuludega

Kuidas ja kas mõjutavad täna uusarendustes müümata korterid meie korterelamuturgu tervikuna? «Kui uusarenduses uut korterit osta ei ole praeguses majandusolukorras paljudele taskukohane, aga elamispinda on vaja ja ostu edasi lükata ei saa, vaadatakse müügikuulutustes hinnalt soodsama kinnisvara poole,» märgib Välja ja lisas, et kuigi korterite müügikuulutused kinnisvaraportaalides on enamasti igati nõuetekohased ja korrektsed, ei edasta need ajas üha teadlikumale ostjale kogu vajaminevat infot.