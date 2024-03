JÄLLE LÖÖGI ALL ⟩ Google'it süüdistatakse reklaamiturul ebaausas konkurentsis

Kohtunik Castel lükkas aga tagasi teised esitatud konkurentsiõiguse nõuded, mis keskendusid suurte reklaamijate poolt kasutatavatele reklaamiostuvahenditele. Castel leidis, et reklaamijad ei ole esitanud piisavalt tõendeid, et tõestada, et Google on suurte reklaamijate poolt kasutatavate reklaamiostuvahendite turgudel konkurentsivastases seisundis.

Samas leidis Castel, et reklaamijad on esitanud piisavalt tõendeid, et tõestada, et Google on reklaamivahetuse turul ja väikeste reklaamijate ostuvahendite turul konkurentsi moonutanud. See tähendab, et grupikohtu hagi saab jätkuda osas, mis käsitleb Google'i väidetavat monopoolset positsiooni reklaamivahetuse turul.