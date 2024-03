Uus autorendiettevõte toob turule värske lahenduse

«Otsustasime eelmisel sügisel, et avame oma platvormi Eesti turul 2024 aasta alguses, millega seoses alustasime ka kohe ettevalmistustega ja tiimi kokku panemisega,» kommenteeris GoMore Eesti turu spetsialist Kerttu Torm. Ta märkis, et tegutsevad üle Eesti, kuid teistes maades, kus GoMore juba tegutseb on täheldatud, et suurem aktiivsus koondub siiski pealinnadesse.