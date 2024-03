Autotööstus vaevleb ⟩ Volkswagen prognoosib müügi aeglustumist

Uued tooted aitavad Volkswagenil ületada 2023. aasta kohta teatatud 322 miljardi euro suurust müügimahtu 5 protsendi võrra, teatas autotootja reedel. See tähendab langust võrreldes eelmise aasta 15 protsendilise müügikasvuga.

Autotootjad on kasutanud ära nõudluse kasvu pärast pikaajalisi tarneahelaprobleeme kogu tööstuses, mis on aidanud tasakaalustada kasvavaid majanduslikke probleeme. Eeldatakse, et kõrged elamis- ja laenukulud mõjutavad sel aastal tarbimist, samas kui Volkswageni suurim turg Hiina võitleb kinnisvaralanguse ja nõrga ärikindlusega.