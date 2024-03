PRFoods teenis poole aastaga 1,4 miljonit eurot kahjumit

Esimese poolaasta brutokasum kokku oli 1,7 miljonit eurot, mis on 19 protsenti vähem kui samal ajal eelmisel aastal, ning on otseselt tingitud käibe vähenemisest seoses tütarettevõtte Redstormi võõrandamisega. Poolaasta kuluieelne ärikahjum (EBITDA) äritegevusest oli 200 000 eurot, tingituna Eesti üksuse suurest kahjumist esimese kvartali jooksul. Eesti kahjumit mõjutas konkurentsikeeld Soomes, mis on tänaseks lõppenud ning selle positiivset mõju näeb märtsiga lõppeva kolmanda kvartali käibes.