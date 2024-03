2018. aastal OpenAIst lahkunud Musk väidab neljapäeval San Francisco kohtule esitatud dokumentides, et firma oli mõeldud mittetulundusühinguna.

Viimase aja muudatused juhatuses on viinud OpenAI nii kaugele, et sellest on saanud sisuliselt tarkvarahiiu Microsoft tütarfirma, mis aga olevat lepingu rikkumine.