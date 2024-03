NÄDALA PERSOON ⟩ Heldur Meerits: mul ei seisa masin soojas, et põgeneda

Kaugele vaatamise prillid laubal, nagu tavaks, ütleb Heldur Meerits, et ei usu nullsummamängu – et kui kellelgi on midagi, siis on see kelleltki võetud. Tema hinnangul luuakse maailmas väärtust juurde ja temal on õnnestunud sama teha. Kuigi õigeid otsuseid pole tal tohutult palju, on neid siiski napilt rohkem kui valesid. Näiteks Põltsamaa kooli toetusfond, mis korjab põhikapitali ja toetab selle tulust Põltsamaa kooli. Või mittetulundusühing, mis annab välja ajalehte, mis toetab Põltsamaa identiteeti.

Foto: Eero Vabamägi