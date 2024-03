Swedbank: Eesti majandus on kukkunud kolme aasta tagusesse aega

Ettevõtete konkurentsivõime halvenemine ohustab tööturgu

Kuna hõivatute ja töötatud tundide arv ei ole reageerinud piisavalt SKT mahu langusele, on tööjõu tootlikkus viimastel aastatel tublisti vähenenud. Nii on näiteks tööjõutootlikkus hõivatu kohta kukkunud 2018. aasta tasemele. Koos tootlikkuse langusega on oluliselt suurenenud ka tööjõukulu ühe ühiku kaupade ja teenuste tootmiseks, seega on nõrgenenud ka kulupõhine konkurentsivõime. Seda näitab ka tööstusettevõtete küsitlus, mille põhjal on nende konkurentsivõime oluliselt halvenenud eriti just eelmisel aastal. See võib sundida ettevõtteid rohkem koondama, kui nõudlus lähiajal paranema ei hakka.