«Luminor on liiga suur tükk meie jaoks. LHV turuväärtus on üle miljardi, see tähendaks, et kusagilt peaks tekkima kaks miljardit, nii et see ei ole meie jaoks. Praegu me läbirääkimiste laua ääres ei ole. Kui aga hakatakse Luminori juppe müüma, siis võib meie otsus olla teistsugune,» ütles Meerits.