Maksu-ja tolliamet hakkab peagi enammakstud tulumaksu tagastama

Koolituskuludel on piir

«Kuna tulumaksu tagastus võib olla arvestatav ühekordne lisasissetulek, tasub mõelda, kuidas see targalt kasvama panna, et raha ei kuluks sõrmede vahelt lihtsalt igapäevaseks tarbimiseks. Tulumaksu tagastusega saadud summa võiks olla näiteks esimeseks seemneks, mille abil alustada kogumist, hoiustamist või investeerimist,» rääkis Parve.

Üks kindlamaid kogumise ja investeerimise viise on kolmas pensionisammas. Kolmanda samba indeksfond on paindlik lahendus, mis võimaldab kasvatada oma raha maailmaturul. Kolmanda samba suur eelis on selle paindlikkus – pensionisambast saab raha vajadusel välja võtta nii enne kui pärast pensioniikka jõudmist ning kogumist on võimalik igal ajal uuesti alustada. Kolmandasse sambasse kogudes võib olla kindel, et oled ära kasutanud riigi poolt pakutud tulumaksusoodustuse. Coop Panga kliendid saavad kolmanda samba maksed suunata mobiiliäpis madala haldus- ja valitsemistasuga Tuleva kolmanda samba indeksfondi.