Mait Palts: liigne bürokraatia võib rahva vaesemaks teha

On ettevõtjaid, kes ütlevad, et ametkond ei vaevugi neid kuulama, sest organisatsioonide eesmärgid on nii erinevad. Kuid juba talupojatarkus ütleb, et enda reguleerimine rikkaks ei ole reaalne, parimal juhul reguleerime endid veelgi konkurentsivõimetumateks ja vaesemaks, kirjutab Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts arvamusloos ERR-i uudisteportaalis.