Lääne-Eesti arenduskeskused: meretuulepargid toovad meie juurde raha ja töökohad

Juba praegu on mitmed potentsiaalsed investorid Saare Arenduskeskuse vestlustelt sama targalt lahkunud, saades aru, et nende plaanide realiseerimise ajaraam on liialt kaugel, sest 330kv elektriühenduse võrgu valmimise ajaks on hetkel prognoostiud 2033. aastat. «Riik, kohalikud omavalitsused, kogukonnad ja arendajad nagu Saare Wind Energy, Utilitas ja teised peavad konstruktiivset koostööd tegema, et kiirendada taastuvenergia ja võrguühenduse arenguid,» ütles Paenurk.

Positiivse näitena on tuuleparkide tulekuga suurenenud investorite huvi Pärnumaa vastu. Kohaliku arenduskeskuse juhi Erik Reinholdi sõnul pole küll järjekorda ukse taga, kuid aktiivne huvi ümbritseb Tootsi ja Saarde piirkonda, kuhu on rajatud maakonna kaks maismaatuuleparki. «Investeeringute hulk tõuseb kindlasti koos meretuuleparkidega. Me näeme juba praegu, et konkreetsed energialahendused on toonud investeeringuid. Kas või viimaste aastate suurim investeering ehk Metsä Woodi vineeritehas, mille rajamise üks element oli energia otseliini loomise võimekus. Seega soodsalt kättesaadav taastuvenergia on kahtlemata tööstuste jaoks oluline faktor,» ütles ta.

Tulevikutööstusest loodetakse lõigata kasu