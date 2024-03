Elisa: pole olemas sellist asja, nagu nõrk või halb töötaja

Kas see töö on sinule?

Hea juht peaks suutma võimalikult kiiresti aru saada, kas ja kuidas uus inimene tänases keskkonnas kohanduda suudab ja kas see inimene sellesse rolli sobib või seda tööd üldse teha soovib. Selle juures on väga oluline, et vastastikused ootused ja eeldused oleksid kokku lepitud juba esimesest päevast. Töötaja jaoks peaks olema selge, kuhu ta mingi aja jooksul jõudma peaks, mis ta selle aja jooksul selgeks peaks saama ja mis tulemused saavutama. Niisamuti peaks mõistma juht, mida inimeselt oodata ja kus on potentsiaalsed nõrgad kohad.

Kindlasti ei tohiks ka pärast esmast sisseelamist kaduda kontakt juhi ja töötaja vahel. See on aga midagi, millest pahatihti kuuleb – võetakse tööle uus arendaja, visatakse ta mingisse tiimi ning lastakse tal seal jooksvate teemadega ise ennast kurssi viia, ilma et seejuures keegi märku annaks, et mida täpselt talt oodatakse, kuidas tema tööd mõõdetakse või miks üldse just tema selle projekti peale määrati.

On ilmselge, et sellises keskkonnas võib ka tipparendaja välisel vaatlusel jätta mulje, justkui oleks tegu kellegi saamatu ja asjatundmatuga. Olgugi, et reaalsuses on kõikide probleemide tuumaks nõrk juhtimine ja vajaliku toe puudumine.

On harv, et nõrgad töötajad ka päriselt nõrgad on. Pigem on pea alati mure kuskil mujal. Hea juht peaks suutma nende muredega tegeleda enne, kui need liialt suureks paisuvad, ning töötajaga maha istuma, rääkima ja kuulama. Enamasti on kuskil olemas tööriist, millega tänane olukord lahendada – on selleks kasvõi töökorralduse muutmine või lihtsalt maja sees inimesele uue rolli leidmine.