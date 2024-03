Citadele pank: Eesti majanduskasv tuleb tänavu oodatust väiksem

Aastal 2024 on Citadele hinnangul Eesti majandust toetamas kolm peamist katalüsaatorit. Esiteks euroala majandustsükli paranemine. Stabiliseerumist on eelkõige märgata töötlevas sektoris, kus ettevõtete andmetel olid jaanuaris ladudes müümata kaubavarud üheksa kuu madalaimal tasemel. Hetkel tundub, et euroala majandus on tsüklilise taastumise lävel, mis on kasulik kõigile kolmele Balti riigile, sealhulgas Eestile, teatas pank.