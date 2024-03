Kas viimaks on aeg Apple’i aktsiaid müüma hakata?

Apple'i logo new Yorgis 5. Avenüü esinduspoe sissekäigu kohal.

Apple on üks nn seitsmest vaprast tehnoloogiahiiust, mille aktsiad on viimasel ajal vedanud rekordvormi kogu USA aktsiaturu. Ent kui aktsiaindeksid on aasta algusest kerkinud, siis Apple’i aktsia hind kuus protsenti langenud.