Kriisist haaratud puidutööstuses tugevneb Eesti ettevõtete haare

Puidutööstuses jätkub murekohti ja sektori vastupanuvõime ning optimism pole selline nagu varem. Puidutööstuse läinud aasta müügitulu langes eelneva aastaga võrreldes 10 protsenti. «Lõppenud aasta viimases kvartalis nägime, kuidas mitmete suurte tööstuste müügikäive vähenes aasta varasemaga võrreldes lausa 40 protsendi ringis. Sisuliselt on sektoris valitsenud langustrend juba kaheksa kvartalit järjest, sama kaua kui on kestnud Eesti majanduslangus,» nentis Oras.

Käibelangus ei peegelda siiski üks-ühele tootmismahu langust – tootmismahtude langus on kindlasti väiksem, sest käibelangusest osa moodustab hindade kukkumine. Tööstusharus hõivatud töötajate tootlikkus on langenud, sest käive töötaja kohta vähenes aastaga ligi 4 protsenti ja suuremat langusnumbrit näitas just aasta viimane kvartal. Samal ajal tõsteti sektoris palkasid ja kuu keskmine töötasu kasvas aastaga 10,5 protsenti. Stabiilselt vähenevad mahud ja ilmselgelt kahanenud kasumid viitavad KPMG hinnangul siiski sektori ettevõtete vähenenud investeerimiskindlusele ja konkurentsivõime langusele.