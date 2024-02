«Uurime Läti otsust tähelepanelikult ja ma ei välista, et Poola teeb midagi sarnast,» tsiteerib Poola Raadio tema sõnu, meenutades, et Läti parlament keelas eelmisel nädalal ajutiselt Venemaa ja Valgevene põllumajandustoodete ja sööda impordi. See keeld kehtib 2025. aasta keskpaigani, kuid vajadusel saab seda pikendada.