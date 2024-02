Margus Linnamäe müüb Apple'i äri itaallastele

«iDeal on olnud algusest peale edukas investeering, mis on MM Grupis kasvanud oluliseks tegijaks nii Eestis, Lätis kui ka Soomes. Siit edasi on loogiline samm müüa ettevõte valdkonna strateegilisele tegijale, nagu C&C. C&C on tänaseks Apple'i äris kinnitanud kanda Itaalias, Prantsusmaal ja Rootsis ning otsis võimalusi äritegevuse laiendamiseks uutele turgudele,» ütles Volver.