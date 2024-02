Elering kummutab sotside väidet: Kalle Kilk pole öelnud, et meretuulepargid toovad odavaima elektri

«Kui poliitikuid on keeruline uskuda, siis mina usun siinkohal Eleringi pealikku Kallet, kes ütleb, et tegelikult on Eesti jaoks kõige odavam ja varustuskindlam see, kui me kombineerime päikest, meretuuleparke ja paneme sinna juurde salvestuse ja gaasijaamad,» rääkis riigikogu majanduskomisjoni esimees Priit Lomp kolmapäeva õhtul televaatajatele.