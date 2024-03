Uus Maa: turg on ettevaatlikum, ent nõudlus luksusvara järele endiselt tugev

«Viimasel ajal on kallima otsa kinnisvara rohkem müüki tulnud, mis on kõrge hinnataseme ja üldise ebakindluse tagajärjeks, ebakindlust süvendavad ka geopoliitiline ja majanduslik ebastabiilsus,» märkis Salusaar Uus Maa kinnisvarabüroo blogis. Ta lisas, et selle tulemusel hajutavad mõned inimesed oma varasid, müües osa oma kinnisvarast Eestis ja investeerides mujale.