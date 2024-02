Eesti Gaas langetab kodutarbijatele taas hinda

«Külmad ilmad, kukkuv hind ja hea tarnekindlus on sel küttehooajal gaasi tarbimist meie piirkonnas oluliselt kasvatanud, Eestis aastatagusega võrreldes üle 40 protsendi. Maagaas tõestas pakasega oma olulist rolli varustuskindluse tagamisel. Jaanuari külmalaine ajal ületas maagaasi tarbimine elektrienergia tarbimist ning nähtavas tulevikus on maagaasi kasutamine Eestis vältimatu selleks, et talvisel ajal toad külmaks ja pimedaks ei jääks,» märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.