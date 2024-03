Kokkuleppe ühe osana investeerib Microsoft iduettevõtesse 15 miljonit eurot, kirjutab tehnoloogiauudiste portaal TechCrunch. See pööratakse aktsiakapitaliks Mistrali järgmisel rahastusvoorul. See tähendab, et Microsofti investeeringuga Mistrali väärtus ei muutunud, aga tarkvaragigandi osaluse määr tuleviks hakkab sõltuma sellest, milline väärtus (valuatsioon) saab järgmisel rahastusvooru käigus olema.