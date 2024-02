Telia ostis IT-firma ja laiendab tegevust

Greip IT pakub keskmistele ja suurtele ettevõtetele IT-teenuseid haldusest ja IT-juhtimisest kuni turva- ja pilvelahendusteni. Tehingu tulemusena liidetakse Greip IT senine IKT-teenuste äri Teliaga, samuti liituvad Teliaga kõik 14 Greip IT-töötajat. Senistele Greip IT-klientidele jätkab teenuste pakkumist pärast tehingu jõustumist Telia Eesti.

Greip IT tegevjuht Tarmo Saar sõnas tehingut kommenteerides, et ettevõttel on IT-valdkonnas aastatepikkune kogemus ning tehingu üheks ajendiks oli soov pakkuda nii klientidele kui töötajatele uusi arenguvõimalusi.