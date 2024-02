Uued seadused tulekul: kodulaenude tingimused muutuvad soodsamaks

Eesti Pank tutvustas kolmapäeval värsket uuringut, mille eesmärk oli hinnata olukorda Eesti panganduses ja mida võiks teistmoodi teha. Keskpanga juhi Madis Mülleri sõnul on Eesti pankade kasumlikkus ja laenuintresside määrad on olnud pikaajaliselt kõrgemad kui teistes euro­ala riikides. Kas põhjus on kesises konkurentsis?

Uuringu koostajate sõnul ei saa aga päris nii öelda: kuigi Eesti pangad on pidevalt põhjendanud oma kõrgeid intressimäärasid konkurentsi puudumisega, siis teiste riikide kogemus ongi see, et pangaturul on kõige tavalisem suurte üldpankade oligopol: võim kaldub paari suure tegija kätte. Nende kõrvale mahub veel nišipanku. Uuringus väideti, et ega liiga suur pankade arv poleks ka hea: siis ei jagu kliente ja see ajaks omakorda hinnad üles.