RMK otsib rentnikke ligikaudu 4600 hektarile niitudele ja karjamaadele

Kõige rohkem antakse sel aastal kasutusse ranna- ja luhaniite, aga selle kõrval on saada ka näiteks 250 hektarit puisniite ja -karjamaid. Suurim rendile pakutav maatükk on 166 hektarit ning asub Lääne maakonnas Osmussaarel. Väikseim maatükk on aga 0,22 hektari suurune laid Saare maakonnas Võilaiu hoiualal.