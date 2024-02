Veho lõpetab Citroëni esindamise ja sulgeb Rakvere esinduse

Kaasiku sõnul on ettevõte suutnud oma kommertssõidukite turupositsiooni viimastel aastatel kasvatada vaatamata sellele, et turg Eestis on mõningas languses. Vastavalt uuele äristrateegiale on lähiaastatel plaanis ka uued arengumuutused. «Koostöös Kaamos Kinnisvaraga oleme arendamas Tallinnas Tooma äripargis uut Veho esindust, kuhu koondame Mercedes-Benz veokite, busside ja kaubikute müügi ja hoolduse,» lisas Kaasik.