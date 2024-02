Bigbank: kodulaenu reklaami piiranguid tuleks kõvasti vähendada

«Tänasest [kolmapäevasest – toim.] Eesti Panga pressikonverentsist jäi kõlama mõte, et Eestis on pangandussektori konkurentsiolukorraga kõik korras ning ega meie turule eriti palju panku ei mahugi, sest muidu võib pankade kasumlikkus kahaneda ja see muudab turu panga omanikele vähem atraktiivseks. Samas on koondunud Eestis tegutsevast 14 pangast vaid viie suurema kätte 90 protsendi suurune turuosa ning ülejäänud üheksa panka jagavad alles jäänud 10 protsenti turust,» märkis Pechter pressiteates.

Pechter nõustus Eesti Panga presidendi Madis Mülleri arvamusega, et konkurentsi pangandussektoris mõjutab kõige enam see, kas turul on selliseid panku, kes tahavad pangandusturu tasakaalu muuta, ent nentis, et kui ärilaenudes kasvab Bigbanki turuosa jõudsalt, siis kodulaenudes on täna oluliselt raskem jõuda klientide teadvusse ja soovitada neil võtta pakkumine rohkem kui paarist suuremast pangast.