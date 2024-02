Kemikaalid on erinevad, mistõttu ei saa kindlalt väita, et tolmumaski kandes kemikaal tervist ei kahjusta. Küll aga on kemikaalidega kokkupuutel alati oht, et selle kasutamine nõrgestab organismi. Just seetõttu on äärmisel oluline kanda õigeid isikukaitsevahendeid.