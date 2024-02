Uus trend: Eesti tarbija eelistab pakendivabu nõudepesutablette

Puhastusvahendeid kaalukaubana hakkas ettevõte müüma kaks aastat tagasi. Esimene pakendivaba toode oli nõudepesutabletid, millele järgnesid pakendita pesugeelid, üldpuhastusvahendid ja pesuäädikas. Suurima kasvu tegi eelmisel aastal pakendita nõudepesutablettide müük, mis võrreldes 2022. aastaga kolmekordistus.

Mulierese asutaja Merylin Rüütli sõnul kinnitavad ettevõtte müügitulemused, et Eesti tarbija on hakanud lisaks ökotootele otsima pakendivaba toodet. «Oleme siiani klientide tagasiside põhjal ennustanud, et pakendita tooted muutuvad aina populaarsemaks. Seda, et lahtised nõudepesutabletid osutuvad hitt-tooteks, ei osanud me nii kiiresti oodata. Pakendita nõudepesutabletid moodustavad kogu müügitulust juba kümnendiku ning teistegi pakendivabade toodete müük kasvab,» räägib Rüütli, kelle sõnul kinnitab see ettevõtetele, et tuleb hakata kiiremini pakendeid vähendama ja tooteid lahtiselt müüma.

Mulierese tegevjuht Merylin Rüütli. Foto: Andrei Ozdoba / Mulieres

Lisaks Eestile on firma pakendita toodete populaarsus kasvanud eksportturgudel Tšehhis, Rumeenias ja Iirimaal, märgib Rüütli.

Pakendivabad tooted aitavad ühelt poolt vähendada jalajälge keskkonnale ja teisalt hoida kokku toote müügiks tehtavate pakendamiskulutuste pealt. Pakendita puhastusvahendid on ka kliendile soodsamad ning klient saab ostes valida täpse koguse, mida majapidamises vaja, teatab ettevõtte.

Looduslikud tooted

Mulierese nõudepesutabletid on valmistatud 99,97 protsendi ulatuses looduslikest koostisosadest ning tablette ümbritsev kiht lahustub vees. Lahtisi nõudepesutablette müüakse e-poes ja neid saab osta ka Ilma poest Telliskivi kvartalis.

Lisaks pakendita toodetele on kõik ülejäänud firma tooted pakendatud ökopakenditesse, mis on valmistatud ümbertöödeldud materjalist või on kergesti uuesti ringlusse suunatavad ja ümbertöödeldavad.

Firma toodetele on omistatud EcoCerti sertifikaat, mis tõendab, et Mulierese tooted on looduslikku päritolu, biolagunevad ja ökopakendites. Samuti on ettevõtte toodetele omistatud vegan-sertifikaat, mis kinnitab, et kõik koostisained on taimset päritolu. Firma tooted on ohutud taimedele ja veeloomadele ega tekita inimestel allergilisi reaktsioone.

Eestimaine looduslike ökopuhastusvahendite valmistaja Mulieres OÜ tõi esimesed tooted turule 2016. aastal, ettevõtte toodang valmib Tallinna külje all Astangul. Mulieres annab tööd kuuele inimesele ja selle toodangut müüakse lisaks Eestile 15 riigis, nende seas Soome, Rootsi, Tšehhi, Belgia, Läti, Leedu, Hispaania ja Jaapan. Ettevõtte asutajad on Karel Rüütli, Merylin Rüütli ja Bärbel Jalakas.