Laenutaotlust analüüsides võetakse arvesse kõiki laenusoovi aspekte. Esiteks peab pank veenduma, et kliendil on regulaarne ja jätkusuutlik sissetulek. Samuti analüüsib ta olemasolevaid finantskohustusi ja nende varasemat täitmist, samuti säästmise võimekust. Laenu saamise esmaseks eelduseks on püsiv sissetulek, millest peab jaguma laenu tagasimaksmiseks ja muude püsikulutuste katmiseks. Laenutaotlust tehes tuleb märkida kõik ametlikud sissetulekud, sealhulgas vanemahüvitis, üüritulu ja regulaarselt laekuvad dividendid.