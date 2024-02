Ettepanekuid heitmete vähendamiseks on teinud nii kliimaministeeriumi töörühmad kui ka eraettevõtteid koondav sihtasutus Rohetiiger. Üks on kindel: piirangud tulevad.

Rohetiigri analüüsist selgub, et transpordisektor annab kõigist Eesti kasvuhoonegaasidest 16 protsenti. Ettevõtjad arvutasid välja, et kaubavedudes on Eesti ettevõtete veosekäive 4,8 miljardit netotonnkilomeetrit, reisijate veos aga 3,2 miljardit sõitjakilomeetrit, sealjuures 95 protsenti tuleb nii-öelda eraautodest. Kuna transpordiheitmetest pool tekib Tallinnas ja Harjumaal, olid soovitused selged: tegevused tuleb suunata linnadesse!