Kogu Euroopa Liidu ettevõtjate ja kodanike säästlikkus gaasi tarbimisel on andnud olulise panuse Venemaa agressioonisõjast põhjustatud energiakriisi lahendamisse.

2022. aasta augustist kuni 2023. aasta detsembrini vähendas EL gaasinõudlust kokku 18 protsenti, säästes ligikaudu 101 miljardit kuupmeetrit gaasi. Need jõupingutused ületavad 2022. aasta suvel vastu võetud erakorraliste õigusaktidega kokku lepitud 15-protsendilise säästu eesmärki ning on olnud hädavajalikud, et säilitada tarnekindlus, stabiliseerida energiaturge ELis ja näidata üles solidaarsust Ukrainaga.