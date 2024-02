Pro Kapitali kasum kadus

«Neljanda kvartali põhjal järeldame, et Baltikumi kinnisvarasektor on näidanud märkimisväärset stabiilsust, hoolimata ülemaailmsest makromajanduslikust kliimast ja geopoliitilistest rahutustest, eriti Ukraina konfliktist tulenevatest jätkuvatest väljakutsetest. Vaatamata nendele takistustele oleme mõõdukalt optimistlikud, eriti arvestades piirkonna soodsat majanduslikku seisundit,» kirjutas börsiteates ettevõtte juht Edoardo Preatoni.

Balti riigid Eesti, Läti ja Leedu on viimastel aastatel kogenud stabiilset majanduskasvu, mida toetavad välisinvesteeringute suurenemine, kasvav teenindussektor ning ekspordile suunatud tootmine. Regioon on kasu saanud ka oma lähedusest Põhja-Euroopaga ning Euroopa Liidu liikmelisusest, mis on soodustanud kaubanduse ja investeeringute suurenemist. Kuigi kolmas kvartal näitas müügiaktiivsuse aeglustumist kõrge inflatsiooni ja kõrgenenud laenuintresside tõttu, on neljanda kvartali lõpus märgata stabiliseerumist.